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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Орландо Сити
Монреаль - Орландо Сити: обзор матча 02 ноября 2020
Монреаль
02.11.2020, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
39'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Орландо Сити
84'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Б. Мичел
84'
Замена
М. Айяс
️️️️
Д. Дайк
76'
Замена
А. Альварадо
️️️️
Т. Акинделе
Замена
M. Toye
️️️️
С. Пьетт
74'
57'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
М. Перейра
57'
Замена
Руан
️️️️
К. Миллер
Замена
A. Jackson-Hamel
️️️️
J. Luis Corrales
54'
Замена
А. Сейдич
️️️️
E. Maciel
54'
51'
Желтая карточка
К. Смит
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дайк
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Bojan Krkić
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
19
Steeven Saba
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
0
Robinho
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
3-4-3
25
Диоп
4
Камачо
4
Бинкс
22
Райтала
2
Ваньяма
2
26
6
Пьетт
9
Киото
9
25
4-1-2-3
1
Галлезе
3
Карлос
24
Смит
6
Янссон
4
Миллер
32
Мендес
10
Перейра
8
Переа
13
Акинделе
91
Мичел
9
Дайк
25
14
Сейдич
14
Сейдич
25
26
11
11
26
6
Пьетт
13
13
6
Пьетт
13
Акинделе
10
Альварадо
10
Альварадо
13
Акинделе
91
Мичел
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
91
Мичел
4
Миллер
13
Руан
13
Руан
4
Миллер
10
Перейра
30
Урсо
30
Урсо
10
Перейра
9
Дайк
9
Айяс
9
Айяс
9
Дайк
Остались в запасе
Монреаль
Орландо Сити
41
Джеймс Пантемис
ВР
19
Steeven Saba
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
0
Robinho
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
19
Steeven Saba
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
Остались в запасе
0
Robinho
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Монреаль - Орландо Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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