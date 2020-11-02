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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Беневенто
Верона - Беневенто: обзор матча 02 ноября 2020
Верона
02.11.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Беневенто
17'
А. Барак
63'
А. Барак
77'
Д. Лазович
56'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Беневенто
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Барак
90'
+2
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Ф. Чеккерини
90'
+2
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Н. Калинич
86'
Желтая карточка
Д. Маньяни
83'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Ф. Димарко
77'
Желтая карточка
Д. Лазович
76'
75'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Лападула
75'
Замена
А. Тельо
️️️️
П. Скьяттарелла
73'
Красная карточка
Д. Капрари
71'
Желтая карточка
А. Ионицэ
71'
Замена
Р. Импрота
️️️️
Р. Инсинье
Желтая карточка
М. Дзакканьи
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Барак
Пас отдал
Ф. Димарко
63'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Д. Капрари
55'
Желтая карточка
К. Глик
46'
Замена
А. Туйя
️️️️
Л. Калдирола
Замена
П. Давидович
️️️️
А. Эмпереур
46'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Ловато
46'
Желтая карточка
М. Ловато
44'
43'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
Желтая карточка
А. Барак
29'
25'
Желтая карточка
Л. Калдирола
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
Пас отдал
М. Дзакканьи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Дам Фулон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-2-2-2
16
Сильвестри
5
Ловато
33
Эмпереур
32
Димарко
11
Чеккерини
20
Илич
61
Тамез
10
Дзакканьи
72
Барак
9
Калинич
88
Лазович
4-3-3
96
Монтипо
5
Фулон
5
Калдирола
3
Летизия
15
Глик
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
6
Дабо
18
Лападула
10
Капрари
94
Инсинье
5
Ловато
96
Маньяни
96
Маньяни
5
Ловато
33
Эмпереур
27
Давидович
27
Давидович
33
Эмпереур
11
Чеккерини
22
Гюнтер
22
Гюнтер
11
Чеккерини
72
Барак
19
Колли
19
Колли
72
Барак
9
Калинич
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Калинич
5
Калдирола
13
Туйя
13
Туйя
5
Калдирола
94
Инсинье
16
Импрота
16
Импрота
94
Инсинье
28
Скьяттарелла
70
Тельо
70
Тельо
28
Скьяттарелла
18
Лападула
11
Мончини
11
Мончини
18
Лападула
Остались в запасе
Верона
Беневенто
22
Маттео Кансельери
ПВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
22
Маттео Кансельери
ПВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Верона - Беневенто
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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