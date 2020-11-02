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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Сивасспор
Хатайспор - Сивасспор: обзор матча 02 ноября 2020
Хатайспор
02.11.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сивасспор
8'
Д. Акинтола
6'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Сивасспор
90'
+5
Замена
Р. Ялчин
️️️️
И. Кофи
Замена
И. Сакей
️️️️
М. Диуф
84'
Вторая желтая
Р. Рибейру
82'
77'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Градель
77'
Замена
А. Коне
️️️️
Д. Османпаша
Замена
А. Бупендза
️️️️
S. Ilgaz
76'
Желтая карточка
Р. Рибейру
65'
62'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
Замена
Э. Барбоза
️️️️
G. Karadeniz
62'
Желтая карточка
П. Сантос
55'
46'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Ятабаре
34'
Желтая карточка
М. Ятабаре
ГОЛ! 1:1!
Д. Акинтола
Пас отдал
S. Ilgaz
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Пас отдал
У. Чифтци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
11
Gökhan Karadeniz
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
2-3-5
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
11
8
Акинтола
20
Рибейру
10
16
4-4-2
30
Самасса
3
Чифтци
14
Камара
88
Османпаша
26
Ярдымджи
5
Кофи
76
Файр
10
Градель
37
Арслан
9
Ятабаре
80
Кайоде
11
7
Барбоза
7
Барбоза
11
10
9
Бупендза
9
Бупендза
10
92
Диуф
5
Сакей
5
Сакей
92
Диуф
5
Кофи
6
Ялчин
6
Ялчин
5
Кофи
10
Градель
29
Нинга
29
Нинга
10
Градель
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
88
Османпаша
2
Коне
2
Коне
88
Османпаша
Остались в запасе
Хатайспор
Сивасспор
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Хатайспор - Сивасспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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