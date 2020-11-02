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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Васко да Гама
Гойас - Васко да Гама: обзор матча 02 ноября 2020
Гойас
02.11.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
57'
Шейлон
17'
Л. Матос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Васко да Гама
90'
+2
Желтая карточка
Н. Боржес
Замена
G. JÃºnior
️️️️
Шейлон
82'
78'
Замена
T. Reis
️️️️
V.
73'
Желтая карточка
Ф. Бастос
Замена
R. Moura
️️️️
F.
66'
Желтая карточка
Д. Дуарт
65'
62'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Энрике
62'
Замена
Н. Боржес
️️️️
L. Gil
62'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Карлиньос
61'
Желтая карточка
Р. Грака
ГОЛ! 1:1!
Шейлон
Пас отдал
F.
57'
50'
Желтая карточка
Я. Пикачу
47'
Желтая карточка
L. Gil
45'
+5
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
D. Villalva
45'
+5
38'
Замена
G. Parede
️️️️
Т. Магно
33'
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
A. Cabral
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Матос
Пас отдал
L. Gil
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
4
Херон
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Tadeu
ЦФ
5
Breno
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
16
Fernando Miguel
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
20
Chico
ЦЗ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
23
Tiago Reis
ЦФ
3
Werley
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
4-1-1-5
31
Кажу
33
Дуарт
2
4
Херон
5
7
Шейлон
5
11
20
70
Лопес
23
4-1-1-5
35
Миранда
36
Грака
3
Лео Матос
17
Энрике
7
Андрей
11
Магно
16
11
Карлиньос
0
27
8
20
9
9
20
7
Шейлон
29
29
7
Шейлон
27
23
23
27
8
30
Боржес
30
Боржес
8
11
Магно
77
77
11
Магно
17
Энрике
8
Бастос
8
Бастос
17
Энрике
11
Карлиньос
7
Бенитес
7
Бенитес
11
Карлиньос
Остались в запасе
Гойас
Васко да Гама
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
20
Chico
ЦЗ
Главный тренер
Элио дос Анжос
30
Лукао
ВР
22
Яго Пикачу
ПП
3
Werley
ЦФ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
20
Chico
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
22
Яго Пикачу
ПП
3
Werley
ЦФ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Гойас - Васко да Гама
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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