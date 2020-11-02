Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Ванкувер Уайткепс
Портленд - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 02 ноября 2020
Портленд
02.11.2020, понедельник, 06:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
61'
Й. Чара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Ванкувер Уайткепс
Замена
К. Паредес
️️️️
D. Valeri
90'
+6
Замена
М. Лориа
️️️️
Я. Незгода
90'
+6
88'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
Замена
A. Flores
️️️️
Й. Чара
85'
Замена
М. Фарфан
️️️️
П. Бонилья
84'
84'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Нервински
79'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Ж. Бикел
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
78'
69'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Р. Тейберт
ГОЛ! 1:0!
Й. Чара
Пас отдал
J. Villafaña
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
14
Andres Flores
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
4
28
Бонилья
19
Уильямсон
8
Чара
8
21
Чара
99
Мора
24
Поло
3-3-1-3
24
2
Нервински
4
Веселинович
6
Аднан
31
Тейберт
12
Бикел
24
Овусу
11
Дажоме
12
9
Каваллини
4
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
8
Чара
14
14
8
Чара
28
Бонилья
3
Фарфан
3
Фарфан
28
Бонилья
8
8
Паредес
8
Паредес
8
Незгода
44
Лориа
44
Лориа
Незгода
12
Бикел
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
12
Бикел
2
Нервински
9
Бэйр
9
Бэйр
2
Нервински
31
Тейберт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
31
Тейберт
Остались в запасе
Портленд
Ванкувер Уайткепс
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
Остались в запасе
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Портленд - Ванкувер Уайткепс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Ванкувер Уайткепс
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+