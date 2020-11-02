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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл: обзор матча 02 ноября 2020
Колорадо
02.11.2020, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Сиэтл
11'
А. Синъясики
42'
K. Rosenberry
75'
К. Бассетт
22'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Сиэтл
Замена
J. Lewis
️️️️
Д. Рубио
90'
+1
Замена
Б. Галван
️️️️
К. Бассетт
90'
+1
Замена
D. Moor
️️️️
N. Benezet
80'
78'
Замена
W. Bruin
️️️️
Н. Толо
78'
Замена
J. Delem
️️️️
Ж. Пауло
76'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
ГОЛ! 3:1!
К. Бассетт
Пас отдал
J. Price
75'
74'
Желтая карточка
Д. Моррис
Замена
Н. Мескида
️️️️
Ю. Намли
72'
64'
Замена
Б. Смит
️️️️
Г. Свенссон
ГОЛ! 2:1!
K. Rosenberry
42'
35'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррис
Пас отдал
К. Рольдан
ГОЛ! 1:0!
А. Синъясики
Пас отдал
С. Винс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
4-4-2
23
Ярброу
6
Трасти
5
Абубакар
23
Винс
2
11
Синъясики
19
17
Бассетт
7
Намли
11
Рубио
99
4-4-2
24
Фрай
5
Толо
40
28
Гомес Андраде
18
Лирдам
7
Рольдан
6
Пауло
13
Свенссон
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
17
Бассетт
16
Галван
16
Галван
17
Бассетт
99
3
3
99
7
Намли
20
Мескида
20
Мескида
7
Намли
11
Рубио
14
14
11
Рубио
5
Толо
29
29
5
Толо
13
Свенссон
14
Смит
14
Смит
13
Свенссон
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
6
Пауло
21
21
6
Пауло
Остались в запасе
Колорадо
Сиэтл
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
33
Steven Beitashour
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Колорадо - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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