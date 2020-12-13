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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм: обзор матча 13 декабря 2020
Кристал Пэлас
13.12.2020, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
81'
Д. Шлупп
23'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Эзе
89'
85'
Замена
Д. Алли
️️️️
С. Бергвейн
84'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
С. Регилон
ГОЛ! 1:1!
Д. Шлупп
81'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Миливойевич
73'
67'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
38'
Желтая карточка
М. Сиссоко
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Л. Миливойевич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Эберечи Эзе
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
3-1-4-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
17
Клайн
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Эзе
10
Заа
20
Бентеке
4-3-1-2
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Регилон
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
34
Бергвейн
19
Миливойевич
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Эзе
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Эзе
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
3
Регилон
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Регилон
34
Бергвейн
8
Алли
8
Алли
34
Бергвейн
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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