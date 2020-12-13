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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Люнгбю
Ольборг - Люнгбю: обзор матча 13 декабря 2020
Ольборг
13.12.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Люнгбю
2'
К. Куск
39'
К. Куск
77'
И. Фоссум
20'
К. Паллесен (АГ)
41'
Й. Гаммельбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Люнгбю
Замена
М. Кристенсен
️️️️
К. Куск
89'
Замена
Д. Гранли
️️️️
Т. ван Верт
89'
87'
Замена
Э. Нильсен
️️️️
L. Fosgaard
87'
Замена
К. Якобсен
️️️️
Ф. Винтер
81'
Замена
K. Enghardt
️️️️
M. Rasmussen
ГОЛ! 3:2!
И. Фоссум
Пас отдал
Т. ван Верт
77'
76'
Желтая карточка
В. Торп
74'
Желтая карточка
К. Тшиемб
Замена
R. Kakeeto
️️️️
М. Хойхольт
74'
Замена
Т. Нкада
️️️️
Л. Клиттен
67'
Желтая карточка
К. Куск
63'
Желтая карточка
Я. Нильсен
58'
53'
Желтая карточка
Ф. Винтер
53'
Желтая карточка
Й. Гаммельбю
Замена
А. Хансен
️️️️
Я. Ринне
46'
41'
ГОЛ! 2:2!
Й. Гаммельбю
ГОЛ! 2:1!
К. Куск
Пас отдал
К. Паллесен
39'
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Паллесен
ГОЛ! 1:0!
К. Куск
Пас отдал
П. Феррейра
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
34
Jakob Vadstrup
ЦФ
12
Willads Delvin
ЦФ
35
Lucas Orneborg
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
3-3-2-3
5
3
Нильсен
25
Клиттен
5
Теланнер
6
Феррейра
2
Паллесен
6
Хойхольт
8
Фоссум
7
Куск
35
Ринне
9
ван Верт
3-5-2
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
3
Винтер
5
Тшиемб
29
Торп
8
19
Гаммельбю
9
8
Корнвиг
11
Варминг
24
9
ван Верт
4
Гранли
4
Гранли
9
ван Верт
25
Клиттен
23
Нкада
23
Нкада
25
Клиттен
7
Куск
26
Кристенсен
26
Кристенсен
7
Куск
6
Хойхольт
23
23
6
Хойхольт
35
Ринне
13
Хансен
13
Хансен
35
Ринне
8
0
0
8
3
Винтер
14
Якобсен
14
Якобсен
3
Винтер
9
7
Нильсен
7
Нильсен
9
Остались в запасе
Ольборг
Люнгбю
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
34
Jakob Vadstrup
ЦФ
12
Willads Delvin
ЦФ
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
Остались в запасе
34
Jakob Vadstrup
ЦФ
12
Willads Delvin
ЦФ
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Ольборг - Люнгбю
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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