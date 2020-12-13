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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Килмарнок
Селтик - Килмарнок: обзор матча 13 декабря 2020
Селтик
13.12.2020, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
57'
М. Эльюнусси
70'
Ш. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Килмарнок
Замена
М. Джонстон
️️️️
М. Эльюнусси
86'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Тернбулл
81'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Г. Тэйлор
81'
79'
Замена
И. Брофи
️️️️
Н. Кабамба
ГОЛ! 2:0!
Ш. Даффи
Пас отдал
Д. Тернбулл
70'
69'
Замена
C. Burke
️️️️
М. Пайннок
69'
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
Г. Килти
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
68'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ж. Фримпонг
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Г. Тэйлор
57'
43'
Желтая карточка
Н. Кабамба
36'
Желтая карточка
А. Пауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Алан Пауэр
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Азар
20
Айер
25
Даффи
6
Жульен
32
Тэйлор
30
Фримпонг
19
Соро
42
МакГрегор
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
29
Эдуард
3-2-1-5
12
21
17
Финдлей
4
Пауэр
36
Тшибола
11
Пайннок
1
14
Кабамба
7
МакКензи
11
Килти
20
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
10
Эльюнусси
10
Джонстон
10
Джонстон
10
Эльюнусси
32
Тэйлор
93
Лаксальт
93
Лаксальт
32
Тэйлор
30
Фримпонг
10
Кристи
10
Кристи
30
Фримпонг
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Рогич
14
Тернбулл
11
Килти
21
21
11
Килти
11
Пайннок
29
29
11
Пайннок
14
Кабамба
27
Брофи
27
Брофи
14
Кабамба
Остались в запасе
Селтик
Килмарнок
1
Василиос Баркас
ВР
8
Скотт Браун
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
13
Colin Doyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
8
Скотт Браун
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Селтик - Килмарнок
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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