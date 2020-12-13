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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Сиэтл
Коламбус - Сиэтл: обзор матча 13 декабря 2020
Коламбус
13.12.2020, воскресенье, 04:30
США. МЛС
3 : 0
Завершен
Сиэтл
25'
Л. Зелараян
31'
Д. Этьенн
82'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Сиэтл
Замена
W. Francis
️️️️
Л. Диас
90'
Замена
F. Alashe
️️️️
Артур
88'
Замена
H. Jimenez
️️️️
Д. Этьенн
83'
ГОЛ! 3:0!
Л. Зелараян
Пас отдал
Л. Диас
82'
77'
Замена
J. Medranda
️️️️
S. O'Neill
60'
Замена
W. Bruin
️️️️
Ж. Пауло
60'
Замена
К. Лирдам
️️️️
А. Рольдан
49'
Желтая карточка
Б. Смит
46'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Толо
46'
Замена
Г. Свенссон
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
Д. Этьенн
Пас отдал
Л. Зелараян
31'
28'
Желтая карточка
Ж. Пауло
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
Пас отдал
Х. Аффул
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
27
Fatai Alashe
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
4-4-1-1
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
16
Валенсуэла
3
10
Моррис
10
Зелараян
11
Этьенн
6
Артур
11
Диас
9
Зардес
4-4-2
24
Фрай
40
5
Толо
33
Джонс
28
Гомес Андраде
6
Пауло
14
Лодейро
16
Рольдан
7
Рольдан
13
Моррис
9
Руидиас
11
Этьенн
16
16
11
Этьенн
11
Диас
14
14
11
Диас
6
Артур
27
27
6
Артур
6
Пауло
29
29
6
Пауло
5
Толо
14
Смит
14
Смит
5
Толо
40
94
94
40
16
Рольдан
18
Лирдам
18
Лирдам
16
Рольдан
33
Джонс
13
Свенссон
13
Свенссон
33
Джонс
Остались в запасе
Коламбус
Сиэтл
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
11
Miguel Ibarra
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
0
Y. Mokhtar
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
11
Miguel Ibarra
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Коламбус - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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