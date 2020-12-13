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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия
Вольфсберг - Аустрия: обзор матча 13 декабря 2020
Вольфсберг
13.12.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия
17'
Д. Йовелич
69'
Э. Перец
90+3'
М. Лиендл (П)
1'
A. Turgeman
71'
К. Моншейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Аустрия
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Лиендл
90'
+3
90'
+1
Замена
C. Schosswendter
️️️️
К. Моншейн
79'
Замена
M. Sax
️️️️
А. Юкич
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Йовелич
79'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Моншейн
ГОЛ! 2:1!
Э. Перец
69'
Желтая карточка
Д. Йовелич
66'
65'
Замена
П. Виммер
️️️️
A. Turgeman
Замена
Э. Перец
️️️️
Д. Визингер
62'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
62'
Желтая карточка
С. Спранглер
47'
Замена
Н. Рнич
️️️️
С. Перич
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Новак
17'
Желтая карточка
С. Перич
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
A. Turgeman
Пас отдал
М. Зуттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Alon Turgeman
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
6
Niels Hahn
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
45
Перич
3
Шерцер
22
Баумгартнер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
10
Лиендл
29
Визингер
9
Йовелич
3-2-2-1-2
1
Пенц
29
Зуттнер
14
Палмер-Браун
15
Звиршитц
39
Тигль
46
Хандль
11
Пихлер
10
7
Юкич
14
Моншейн
17
45
Перич
15
Рнич
15
Рнич
45
Перич
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
9
Йовелич
21
Дьен
21
Дьен
9
Йовелич
29
Визингер
7
Перец
7
Перец
29
Визингер
14
Моншейн
6
6
14
Моншейн
17
8
Виммер
8
Виммер
17
7
Юкич
7
7
7
Юкич
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
6
Niels Hahn
ЦФ
22
Аммар Хелак
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
6
Niels Hahn
ЦФ
22
Аммар Хелак
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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