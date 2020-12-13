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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 13 декабря 2020
Наполи
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
53'
И. Лосано
68'
А. Петанья
20'
Я. Янкто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
Желтая карточка
М. Руй
90'
+2
Желтая карточка
Л. Инсинье
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
84'
82'
Желтая карточка
О. Колли
79'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Я. Янкто
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Петанья
Пас отдал
И. Лосано
68'
64'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Верре
Замена
М. Руй
️️️️
Ф. Гулам
59'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Демме
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Лосано
Пас отдал
Д. Мертенс
53'
52'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
А. Петанья
️️️️
Ф. Руис
46'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
46'
38'
Желтая карточка
М. Торсбю
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янкто
Пас отдал
В. Верре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
13
Гулам
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
10
Мертенс
4-5-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
4
Йошида
25
Феррари
87
Кандрева
8
Экдаль
2
Торсбю
26
Верре
21
Янкто
27
Квальярелла
13
Гулам
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
13
Гулам
6
Демме
8
Бакайоко
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
8
Руис
37
Петанья
37
Петанья
8
Руис
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
26
Верре
11
Рамирес
11
Рамирес
26
Верре
21
Янкто
24
Дамсгор
24
Дамсгор
21
Янкто
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
30
Никола Равалья
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Наполи - Сампдория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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