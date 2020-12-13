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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 13 декабря 2020
Барселона
13.12.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
76'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
Замена
С. Умтити
️️️️
А. Гризманн
89'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
87'
82'
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
82'
Замена
С. Леон
️️️️
Г. Мелеро
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. де Йонг
76'
Замена
Тринкау
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
68'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Н. Вукчевич
68'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Марти
68'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
Замена
Педри
️️️️
С. Бускетс
58'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
49'
42'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
21
де Йонг
11
Коутиньо
10
Месси
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
4-2-1-1-2
13
Айтор
23
Коке
21
Поштиго
21
Рубен Везо
18
Клер
17
Вукчевич
11
Мальса
16
Мелеро
19
де Фрутос
9
Марти
99
Гомес
5
Бускетс
8
Педри
8
Педри
5
Бускетс
7
Гризманн
14
Умтити
14
Умтити
7
Гризманн
11
Коутиньо
7
Тринкау
7
Тринкау
11
Коутиньо
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
17
Вукчевич
22
Радойя
22
Радойя
17
Вукчевич
16
Мелеро
11
Леон
11
Леон
16
Мелеро
9
Марти
25
Моралес
25
Моралес
9
Марти
Остались в запасе
Барселона
Леванте
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Барселона - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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