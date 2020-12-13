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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 13 декабря 2020
Фулхэм
13.12.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
25'
Б. Рид
79'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
Замена
Д. Брайан
️️️️
А. Лукман
88'
84'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
Замена
Х. Рид
️️️️
М. Лемина
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Салах
Желтая карточка
А. Лукман
75'
Замена
А. Камара
️️️️
Р. Лофтус-Чик
74'
68'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
М. Лемина
46'
46'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Ж. Матип
31'
Желтая карточка
К. Джонс
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
А. Лукман
25'
Желтая карточка
Й. Андерсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Джейк Кен
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Ареоля
4
Адарабиойо
2
Андерсен
33
Робинсон
34
Эйна
99
Лемина
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
3-1-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
11
Лукман
23
Брайан
23
Брайан
11
Лукман
99
Лемина
6
Рид
6
Рид
99
Лемина
20
Лофтус-Чик
33
Камара
33
Камара
20
Лофтус-Чик
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
32
Матип
18
Минамино
18
Минамино
32
Матип
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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