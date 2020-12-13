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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Слован
Славия - Слован: обзор матча 13 декабря 2020
Славия
13.12.2020, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Слован
23'
А. Сима
45+1'
П. Олаинка
75'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Слован
Замена
О. Карафиат
️️️️
А. Сима
82'
Замена
Л. Такакш
️️️️
Л. Провод
80'
Замена
Т. Малински
️️️️
П. Олаинка
80'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
80'
ГОЛ! 3:0!
А. Сима
Пас отдал
Л. Масопуст
75'
74'
Замена
А. Несицки
️️️️
Я. Матушек
74'
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Москера
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
70'
68'
Желтая карточка
Д. Москера
63'
Замена
K. Michal
️️️️
М. Садилек
63'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
52'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Пешек
ГОЛ! 2:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Л. Масопуст
45'
+1
27'
Желтая карточка
А. Юсуф
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
Л. Провод
23'
11'
Желтая карточка
М. Садилек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-3-3-1
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
4
Зима
19
Дорли
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
3-5-1-1
1
Нгуйен
37
Халуш
3
Микула
13
Тижани
3
Косцельник
10
Матушек
23
Садилек
10
Пешек
23
Мара
8
Москера
9
Юсуф
19
Сима
44
Карафиат
44
Карафиат
19
Сима
17
Провод
22
Такакш
22
Такакш
17
Провод
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
99
Олаинка
26
Малински
26
Малински
99
Олаинка
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
10
Матушек
9
Несицки
9
Несицки
10
Матушек
8
Москера
22
Фукала
22
Фукала
8
Москера
23
Садилек
28
28
23
Садилек
10
Пешек
15
Рондич
15
Рондич
10
Пешек
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
Остались в запасе
Славия
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Ондржей Лингр
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
32
Ондржей Лингр
ЦП
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Славия - Слован
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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