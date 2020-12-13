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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Ботафого
Интернасьонал - Ботафого: обзор матча 13 декабря 2020
Интернасьонал
13.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Ботафого
36'
Патрик
70'
Ю. Алберто
28'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Ботафого
90'
+1
Замена
С. Калу
️️️️
П. Рауль
Желтая карточка
Р. Дурадо
90'
Замена
Пеглоу
️️️️
Ю. Алберто
86'
Желтая карточка
К. Видаль
84'
79'
Желтая карточка
В. Луис
78'
Замена
Руан
️️️️
Варлей
77'
Замена
М. Баби
️️️️
З. Велисон
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Патрик
73'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
70'
69'
Желтая карточка
Кану
64'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
Б. Назарио
Замена
К. Видаль
️️️️
М. Гильерме
59'
57'
Желтая карточка
Б. Назарио
Желтая карточка
Эденилсон
55'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
Р. Линдосо
46'
Замена
Хейтор
️️️️
Родиней
46'
41'
Желтая карточка
Руан
38'
Желтая карточка
D. Cavalieri
ГОЛ! 1:1!
Патрик
36'
Желтая карточка
Родиней
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Рауль
Пас отдал
З. Велисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Варлей
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
0
Helerson
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Интернасьонал
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
13
Родриго Дурадо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
16
Нонато
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Ботафого
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
21
Lucas Campos
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
16
Руан
ЦФ
15
Wesley Araujo
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
4
Моледо
23
Родиней
23
Линдосо
8
Патрик
88
Эденилсон
95
Гильерме
91
Гальярдо
9
Алберто
4-1-2-4
2
Варлей
4
Кану
22
Кевин
12
Луис
28
Велисон
10
Назарио
8
Кайо
0
4
18
Рауль
12
95
Гильерме
11
Видаль
11
Видаль
95
Гильерме
9
Алберто
7
Пеглоу
7
Пеглоу
9
Алберто
23
Линдосо
13
Дурадо
13
Дурадо
23
Линдосо
8
Патрик
10
10
8
Патрик
23
Родиней
5
Хейтор
5
Хейтор
23
Родиней
28
Велисон
17
Баби
17
Баби
28
Велисон
2
Варлей
16
Руан
16
Руан
2
Варлей
10
Назарио
10
10
10
Назарио
18
Рауль
8
Калу
8
Калу
18
Рауль
Остались в запасе
Интернасьонал
Ботафого
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
23
Зе Габриэл
ОП
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
21
Lucas Campos
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
8
CÃcero
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
15
Wesley Araujo
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
23
Зе Габриэл
ОП
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Остались в запасе
21
Lucas Campos
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
8
CÃcero
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
15
Wesley Araujo
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Интернасьонал - Ботафого
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
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