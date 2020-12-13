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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Метц
Страсбур - Метц: обзор матча 13 декабря 2020
Страсбур
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 2
Завершен
Метц
66'
М. Симакан
78'
А. Томассон
35'
Д. Бронн (П)
70'
О. Нгетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Метц
Желтая карточка
Ж. Аолу
90'
+4
90'
Желтая карточка
В. Ангбан
90'
Желтая карточка
К. Куяте
90'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
В. Тшимбембе
Желтая карточка
А. Томассон
84'
80'
Желтая карточка
Х. Майга
ГОЛ! 2:2!
А. Томассон
Пас отдал
Х. Диалло
78'
Замена
К. Зохи
️️️️
М. Шахири
75'
74'
Желтая карточка
Т. Делен
Замена
Ж. Аолу
️️️️
И. Сиссоко
74'
70'
ГОЛ! 1:2!
О. Нгетт
Пас отдал
Х. Майга
ГОЛ! 1:1!
М. Симакан
Пас отдал
Д. Ленар
66'
51'
Пенальти не реализован!
Д. Бронн
Желтая карточка
М. Симакан
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бронн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кавашима
19
Каси
3
Симакан
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
14
Ленар
11
Шахири
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-2-2-2
90
Окиджа
18
Сентонс
4
Куяте
6
Бронн
3
Делен
2
Фофана
80
Майга
12
Тшимбембе
7
Ангбан
37
Булайя
11
Нгетт
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Аолу
28
Сиссоко
11
Шахири
9
Зохи
9
Зохи
11
Шахири
12
Тшимбембе
88
Мазиз
88
Мазиз
12
Тшимбембе
Остались в запасе
Страсбур
Метц
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
30
Александр Пьер
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Страсбур - Метц
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
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3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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