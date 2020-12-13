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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Дижон
Нант - Дижон: обзор матча 13 декабря 2020
Нант
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
24'
М. Саймон (П)
54'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Дижон
90'
+2
Желтая карточка
О. Шедлер
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Фабио
89'
87'
Замена
О. Шедлер
️️️️
Ф. Саммаритано
76'
Замена
А. Добре
️️️️
М. Конате
Замена
Л. Бляс
️️️️
П. Чиривелья
75'
Замена
А. Туре
️️️️
Р. Эмон
63'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
М. Абид
63'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Пас отдал
Д. Ндонг
46'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Э. Эбимбе
Желтая карточка
Л. Бляс
33'
Желтая карточка
П. Чиривелья
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Саймон
24'
22'
Желтая карточка
Д. Панцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
3-3-1-2-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
2
Фабио
4
Чиривелья
14
Корчиа
17
Абид
27
Саймон
97
Коко
9
Эмон
11
Ндилю
4-2-3-1
1
Расьоппи
23
Боэ
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
25
Музинга
22
Ндонг
14
Мари
29
Эбимбе
7
Саммаритано
43
Целина
11
Конате
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
17
Абид
9
Муани
9
Муани
17
Абид
9
Эмон
7
Туре
7
Туре
9
Эмон
2
Фабио
8
Аппиа
8
Аппиа
2
Фабио
4
Чиривелья
10
Бляс
10
Бляс
4
Чиривелья
11
Конате
29
Добре
29
Добре
11
Конате
29
Эбимбе
8
Шуиар
8
Шуиар
29
Эбимбе
7
Саммаритано
21
Шедлер
21
Шедлер
7
Саммаритано
Остались в запасе
Нант
Дижон
22
Шарль Траоре
ЛЗ
26
Имран Луза
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
26
Имран Луза
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Нант - Дижон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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