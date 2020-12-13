Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Гранада
Эльче - Гранада: обзор матча 13 декабря 2020
Эльче
13.12.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
42'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
А. Пуэртас
Желтая карточка
А. Барраган
90'
+3
89'
Замена
Куини
️️️️
Д. Мачис
89'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
86'
Желтая карточка
М. Гоналон
81'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
75'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Гонсалес
73'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Хосан
73'
Желтая карточка
Х. Санчес Миньо
49'
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
Хосема
46'
Замена
Р. Гути
️️️️
П. Милья
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Мачис
Желтая карточка
Хосема
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-3-2
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
16
Гонсалес
19
Барраган
23
Марконе
10
Фидель
20
Моренте
17
Хосан
15
Бойе
11
Милья
4-1-2-1-2
1
Силва
20
Фулкье
22
Дуарте
18
Перес
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
11
Мачис
9
Сольдадо
97
Суарес
20
Хосема
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
20
Хосема
11
Милья
10
Гути
10
Гути
11
Милья
17
Хосан
24
Ригони
24
Ригони
17
Хосан
97
Суарес
7
Пуэртас
7
Пуэртас
97
Суарес
11
Мачис
17
Куини
17
Куини
11
Мачис
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Эльче
Гранада
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
13
Арнау Фабрега
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эльче - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Гранада
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+