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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 13 декабря 2020
Арис
13.12.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
ПАОК
40'
Б. Гама (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ПАОК
Замена
P. Bagalianis
️️️️
Б. Гама
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
Д. Яннулис
80'
Замена
А. Эсити
️️️️
Д. Аугусто
80'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ш. Шваб
Замена
Д. Джегго
️️️️
Ф. Бертольо
76'
Желтая карточка
Y. Benalouane
75'
Желтая карточка
К. Силва
67'
63'
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
М. Ваге
Замена
К. Силва
️️️️
М. Гарсия
62'
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Гама
40'
21'
Желтая карточка
Т. Циггарас
8'
+1
Желтая карточка
Д. Аугусто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
15
Toni Datković
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
20
Виейринья
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
2-5-1-3
5
66
Сакич
6
Сандгрен
88
8
Матилья
16
Гама
18
Бертольо
18
Гарсия
9
1
29
4-4-1-1
1
Пасхалакис
22
Ваге
5
Михайлидис
15
Ингасон
13
Яннулис
5
Циггарас
14
Живкович
22
Шваб
8
Аугусто
17
Цолис
28
Свидерски
18
Гарсия
10
Силва
10
Силва
18
Гарсия
9
11
11
9
16
Гама
2
2
16
Гама
18
Бертольо
8
Джегго
8
Джегго
18
Бертольо
22
Ваге
15
Креспо
15
Креспо
22
Ваге
8
Аугусто
13
Эсити
13
Эсити
8
Аугусто
22
Шваб
14
Чолак
14
Чолак
22
Шваб
Остались в запасе
Арис
ПАОК
1
Мариос Сиабанис
ВР
15
Toni Datković
ЦФ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
20
Виейринья
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
15
Toni Datković
ЦФ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
20
Виейринья
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Арис - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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