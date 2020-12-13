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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Олимпиакос
ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 13 декабря 2020
ПАС Ламия
13.12.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 12 тур
0 : 6
Завершен
Олимпиакос
13'
А. Бухалакис
34'
Я. М'Вила
82'
Э. Судани (П)
83'
У. Кюйперс
87'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
87'
ГОЛ! 0:5!
Г. Масурас
Пас отдал
А. Андруцос
83'
ГОЛ! 0:4!
У. Кюйперс
Пас отдал
Л. Ранджелович
82'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Судани
75'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Т. Силва
66'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
Р. Семеду
66'
Замена
А. Андруцос
️️️️
Рафинья
Пенальти не реализован!
М. Делетич
63'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
Г. Палавандишвили
46'
Замена
Т. Василакакис
️️️️
C. Bouloulis
46'
46'
Замена
Пепе
️️️️
Я. М'Вила
Желтая карточка
А. Дзанетопулос
37'
34'
ГОЛ! 0:2!
Я. М'Вила
28'
Желтая карточка
Я. М'Вила
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Бухалакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
20
Angelos Zoulis
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
25
Теодорос Василакакис
АП
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
88
Пепе
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-2-4
30
3
Сарамантас
4
Адеджо
5
Дзанетопулос
24
Провидакис
10
Палавандишвили
12
20
7
Делетич
9
Романич
45
4-1-2-2-1
1
Са
13
Рафинья
4
Сиссе
35
Семеду
25
Холебас
6
М'Вила
70
Силва
41
Бухалакис
77
Ранджелович
7
Масурас
19
Эль-Араби
10
Палавандишвили
45
45
10
Палавандишвили
12
25
Василакакис
25
Василакакис
12
13
Рафинья
14
Андруцос
14
Андруцос
13
Рафинья
70
Силва
99
Кюйперс
99
Кюйперс
70
Силва
35
Семеду
34
Пападопулос
34
Пападопулос
35
Семеду
6
М'Вила
88
Пепе
88
Пепе
6
М'Вила
Остались в запасе
ПАС Ламия
Олимпиакос
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
1
Девис Эпасси
ВР
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Мади Камара
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
34
Атанасиос Маргаритис
ПЗ
1
Девис Эпасси
ВР
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Мади Камара
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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