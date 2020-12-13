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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Рейнджерс
Данди Юнайтед - Рейнджерс: обзор матча 13 декабря 2020
Данди Юнайтед
13.12.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
33'
L. Smith
26'
Д. Тавернье
44'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Рейнджерс
87'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Р. Кент
81'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Г. Камара
73'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
44'
ГОЛ! 1:2!
К. Голдсон
Пас отдал
Д. Тавернье
Желтая карточка
Ж. Фукс
38'
ГОЛ! 1:1!
L. Smith
Пас отдал
J. Robson
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тавернье
12'
Желтая карточка
А. Морелос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
6
Марк Коннолли
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
99
Fin Malcolm
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
98
Flynn Duffy
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
2-1-1-5
31
Зигрист
6
Коннолли
25
Эдвардс
7
Фукс
6
Харкс
33
36
3
3
6
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Баришич
37
Эрфилд
10
Дэвис
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
18
Камара
34
Зунгу
34
Зунгу
18
Камара
77
Кент
18
Арибо
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Рейнджерс
99
Fin Malcolm
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
98
Flynn Duffy
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Янис Хаджи
АП
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
99
Fin Malcolm
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
98
Flynn Duffy
ЦФ
37
Adam Hutchinson
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
10
Янис Хаджи
АП
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Данди Юнайтед - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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