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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Парма
Милан - Парма: обзор матча 13 декабря 2020
Милан
13.12.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Парма
58'
Т. Эрнандес
90+1'
Т. Эрнандес
13'
Эрнани
56'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Парма
ГОЛ! 2:2!
Т. Эрнандес
90'
+1
87'
Замена
М. Буси
️️️️
Эрнани
Желтая карточка
П. Калюлю
83'
Желтая карточка
Д. Калабрия
80'
76'
Желтая карточка
Р. Инглесе
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
75'
74'
Замена
С. Сом
️️️️
Я. Куртич
67'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Корнелиус
67'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Я. Карамо
64'
Желтая карточка
С. Якопони
ГОЛ! 1:2!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Я. Куртич
Пас отдал
Эрнани
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
С. Кастильехо
46'
41'
Желтая карточка
Й. Осорио
Желтая карточка
Т. Эрнандес
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
Жервиньо
Замена
П. Калюлю
️️️️
М. Габбиа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
19
Эрнандес
46
Габбиа
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
21
Диас
10
Беннасер
9
Ребич
70
Кастильехо
4-1-2-2-1
55
Сепе
5
Гальоло
2
Якопони
71
Осорио
22
Алвеш
16
Бругман
23
Эрнани
27
Куртич
14
Карамо
27
Жервиньо
14
Корнелиус
46
Габбиа
15
Калюлю
15
Калюлю
46
Габбиа
70
Кастильехо
27
Леау
27
Леау
70
Кастильехо
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
23
Эрнани
44
Буси
44
Буси
23
Эрнани
27
Куртич
19
Сом
19
Сом
27
Куртич
14
Карамо
25
Сиприен
25
Сиприен
14
Карамо
14
Корнелиус
45
Инглесе
45
Инглесе
14
Корнелиус
Остались в запасе
Милан
Парма
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Милан - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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