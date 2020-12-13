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Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 13 декабря 2020
Байер
13.12.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Хоффенхайм
4'
Л. Бэйли
27'
Л. Бэйли
55'
Ф. Вирц
90+1'
Л. Аларио (П)
50'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
90'
+1
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Аларио
90'
+1
Замена
А. Драгович
️️️️
Ю. Баумгартлингер
83'
79'
Вторая желтая
С. Пош
76'
Замена
К. Акпогума
️️️️
А. Крамарич
76'
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бендер
75'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Бэйли
75'
74'
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
Н. Амири
74'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
66'
65'
Вторая желтая
Ф. Гриллич
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
65'
58'
Желтая карточка
С. Пош
58'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
И. Бебу
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
П. Шик
55'
50'
ГОЛ! 2:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Р. Сессеньон
46'
Замена
Р. Сков
️️️️
С. Руди
38'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Желтая карточка
Д. Синкгравен
35'
Желтая карточка
М. Диаби
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Н. Амири
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
17
Бэйли
4-2-1-2-1
1
Бауманн
6
Нордтвейт
7
Фогт
4
Пош
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
15
Драгович
15
Драгович
14
Баумгартлингер
8
Бендер
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Бендер
17
Бэйли
38
Беллараби
38
Беллараби
17
Бэйли
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
13
Руди
24
Сков
24
Сков
13
Руди
27
Крамарич
25
Акпогума
25
Акпогума
27
Крамарич
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
9
Бебу
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Бебу
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
6
Мелайро Богард
ОП
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Марко Йон
ЛП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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