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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 13 декабря 2020
Ницца
13.12.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
28'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Желтая карточка
А. Гуири
90'
+5
90'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
А. Трюффер
89'
Замена
М. Терье
️️️️
Ж. Доку
80'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Ньянг
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
75'
Желтая карточка
С. Н'Соки
71'
66'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
К. Гренье
63'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Данило
63'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Клод-Морис
57'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Пас отдал
А. Трюффер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-2-2-1-1
44
Бенитес
11
Камара
34
Н'Соки
24
Данильюк
3
Лотомба
15
Данило
14
Шнейдерлен
6
Будауи
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
9
Гуири
3-2-3-2
1
Салин
27
Мауасса
21
Агер
3
Да Силва
14
Траоре
3
Трюффер
19
Гренье
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
99
Ньянг
11
Доку
15
Данило
3
Бамбу
3
Бамбу
15
Данило
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Дольберг
9
Дольберг
20
Клод-Морис
3
Трюффер
29
Тайт
29
Тайт
3
Трюффер
11
Доку
11
Терье
11
Терье
11
Доку
19
Гренье
27
Бурижо
27
Бурижо
19
Гренье
99
Ньянг
10
Рюттер
10
Рюттер
99
Ньянг
Остались в запасе
Ницца
Ренн
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Алексис Труй
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ницца - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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