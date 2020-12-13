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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Сендерийск
Брондбю - Сендерийск: обзор матча 13 декабря 2020
Брондбю
13.12.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сендерийск
33'
М. Уре
83'
А. Слимане
42'
А. Якобсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Сендерийск
87'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
J. Simonsen
87'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
V. Ekani
86'
Желтая карточка
J. Simonsen
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Л. Виген
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Слимане
Пас отдал
Й. Линдстрем
83'
81'
Желтая карточка
R. Hassan
80'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
Х. Райт
Замена
А. Слимане
️️️️
С. Хедлунд
77'
68'
Замена
R. Hassan
️️️️
Ю. Эскесен
Желтая карточка
Л. Виген
55'
53'
Желтая карточка
А. Якобсен
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Якобсен
Желтая карточка
М. Уре
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
Сендерийск
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
5
Радошевич
13
Виген
32
Френдруп
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
4-3-3
20
Томас
5
3
Шмидль
27
3
Гартенманн
34
Эскесен
29
17
11
Райт
18
Якобсен
21
13
Виген
8
Беркеейет
8
Беркеейет
13
Виген
15
Хедлунд
20
Слимане
20
Слимане
15
Хедлунд
34
Эскесен
77
77
34
Эскесен
11
Райт
22
Фредериксен
22
Фредериксен
11
Райт
21
6
6
21
29
20
20
29
Остались в запасе
Брондбю
Сендерийск
18
Андреас Пюндт
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
18
Андреас Пюндт
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Брондбю - Сендерийск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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