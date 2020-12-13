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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 13 декабря 2020
Лилль
13.12.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
17'
Ж. Бамба
45'
Ж. Фонте
29'
Т. Башич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бордо
88'
Желтая карточка
П. Байссе
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
83'
83'
Замена
Э. Кватен
️️️️
Ю. Сабали
83'
Замена
Д. Майя
️️️️
Р. Уден
Замена
Шека
️️️️
Б. Сумаре
78'
Замена
Т. Веа
️️️️
Н. Иконе
78'
64'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Н. де Превилль
64'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
М. Зеркан
63'
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
62'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фонте
Пас отдал
Ж. Бамба
45'
29'
ГОЛ! 1:1!
Т. Башич
Пас отдал
А. Бен Арфа
24'
Желтая карточка
Н. де Превилль
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Н. Иконе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
7
Дилан Баква
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-1-1-3-1
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
23
Пабло
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
8
Бен Арфа
17
Зеркан
12
де Превилль
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
34
Сумаре
8
Шека
8
Шека
34
Сумаре
93
Иконе
22
Веа
22
Веа
93
Иконе
20
Сабали
22
Кватен
22
Кватен
20
Сабали
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
12
де Превилль
7
Бриан
7
Бриан
12
де Превилль
10
Уден
9
Майя
9
Майя
10
Уден
17
Зеркан
16
У-Джо
16
У-Джо
17
Зеркан
Остались в запасе
Лилль
Бордо
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Лилль - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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