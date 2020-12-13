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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Спарта
Виллем II - Спарта: обзор матча 13 декабря 2020
Виллем II
13.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
90+3'
К. Вридт
6'
Л. Ти
45+1'
Л. Дуарте
51'
Л. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Спарта
ГОЛ! 1:3!
К. Вридт
Пас отдал
В. Павлидис
90'
+3
85'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
Б. Вриндс
84'
Замена
D. Gravenberch
️️️️
Л. Дуарте
Замена
W. Spieringhs
️️️️
F. Heerkens
77'
71'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
Л. Ти
71'
Замена
В. Бюргер
️️️️
С. Мейнанс
60'
Замена
М. Энгельс
️️️️
B. Smeets
59'
Желтая карточка
Б. Вриндс
Желтая карточка
С. Хольмен
52'
51'
ГОЛ! 0:3!
Л. Дуарте
Замена
К. Вридт
️️️️
Ч. Наннели
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Дуарте
Замена
С. Хольмен
️️️️
J. Peters
31'
Желтая карточка
Д. Кен
19'
Желтая карточка
Г. Саглам
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
С. Мейнанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Абду Харруи
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
47
Aaron Menelik
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-2-1-4
87
Рюйтер
17
Кен
4
3
7
Наннели
27
Келерт
61
Саглам
20
14
Павлидис
31
Трезор
6
4-5-1
40
Окойе
13
Хейлен
3
Вриндс
2
Абелс
18
Пинту
21
Мейнанс
6
Дуарте
10
6
Ауассар
21
Харруи
9
Ти
3
6
6
3
4
8
Хольмен
8
Хольмен
4
7
Наннели
11
Вридт
11
Вридт
7
Наннели
6
Дуарте
19
19
6
Дуарте
9
Ти
27
Харчуш
27
Харчуш
9
Ти
10
8
Энгельс
8
Энгельс
10
3
Вриндс
4
4
3
Вриндс
21
Мейнанс
18
Бюргер
18
Бюргер
21
Мейнанс
Остались в запасе
Виллем II
Спарта
47
Aaron Menelik
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
47
Aaron Menelik
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
10
Джон Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Виллем II - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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