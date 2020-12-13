Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Реймс
Брест - Реймс: обзор матча 13 декабря 2020
Брест
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
30'
Ф. Онора
77'
С. Мунье
65'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Реймс
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Р. Февр
90'
+3
84'
Замена
М. Думбия
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
Я. Мбок
️️️️
Ф. Онора
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
77'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Кардона
70'
67'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Э. Билал Туре
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Зенели
59'
Замена
М. Кассама
️️️️
М. Манетси
59'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Кутеса
51'
Желтая карточка
М. Манетси
Желтая карточка
К. Эрейе
50'
Замена
К. Эрейе
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
46'
Пенальти не реализован!
С. Мунье
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Онора
Пас отдал
Р. Перро
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
7
Кардона
4-1-1-2-2
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
5
Манетси
23
Бериша
7
Кутеса
11
Мбюкю
19
Туре
22
Диа
9
Онора
80
Мбок
80
Мбок
9
Онора
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
21
Февр
22
Баттоккио
22
Баттоккио
21
Февр
7
Кардона
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
Кардона
5
Манетси
8
Кассама
8
Кассама
5
Манетси
7
Кутеса
9
Зенели
9
Зенели
7
Кутеса
11
Мбюкю
7
Думбия
7
Думбия
11
Мбюкю
19
Туре
14
Сирхейс
14
Сирхейс
19
Туре
Остались в запасе
Брест
Реймс
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Брест - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Реймс
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+