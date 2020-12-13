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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АЗ Алкмаар
Твенте - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 декабря 2020
Твенте
13.12.2020, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
73'
Данило (П)
34'
Т. Коопмейнерс (П)
43'
Ю. Сугавара
90'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Данило
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Коопмейнерс
Красная карточка
Д. Остерволде
89'
Замена
Й. Босх
️️️️
Л. Илич
86'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Х. Плегесуэло
86'
86'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
М. Боадю
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Данило
73'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
В. Черны
71'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
Г. Смал
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Сугавара
Пас отдал
Й. Карлссон
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Желтая карточка
Ж. Дроммел
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Квинси Мениг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
25
Тейс Остинг
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-2-1-3
16
Дроммел
5
Смал
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
6
Брама
80
Ремерато
21
Илич
90
Данило
18
Черны
11
Мениг
4-1-1-2-2
40
Бизот
5
Летшерт
4
Хацидиакос
28
Сугавара
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
14
Рейндерс
7
Абухляль
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
5
Плегесуэло
19
Еремеефф
19
Еремеефф
5
Плегесуэло
5
Смал
24
Остерволде
24
Остерволде
5
Смал
21
Илич
5
Босх
5
Босх
21
Илич
18
Черны
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
18
Черны
10
Боадю
9
Дрейф
9
Дрейф
10
Боадю
Остались в запасе
Твенте
АЗ Алкмаар
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
6
Пер Коопмейнерс
ОП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
25
Тейс Остинг
АП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
11
Дан Ротс
ПВ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
6
Пер Коопмейнерс
ОП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
25
Тейс Остинг
АП
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Твенте - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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