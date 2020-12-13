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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 13 декабря 2020
Зальцбург
13.12.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
ЛАСК
55'
П. Дака
63'
М. Бериша
90+3'
Э. Мвепу
28'
Й. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - ЛАСК
ГОЛ! 3:1!
Э. Мвепу
90'
+3
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Камара
85'
84'
Желтая карточка
Т. Гойгингер
Желтая карточка
А. Вальчи
82'
78'
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
Замена
А. Вальчи
️️️️
А. Ульмер
74'
73'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
71'
Желтая карточка
М. Камара
70'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Бериша
70'
65'
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Грубер
64'
Желтая карточка
П. Михорль
ГОЛ! 2:1!
М. Бериша
63'
ГОЛ! 1:1!
П. Дака
Пас отдал
Д. Собослаи
55'
50'
Желтая карточка
А. Грубер
28'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Т. Гойгингер
Желтая карточка
А. Рамальо
23'
16'
Желтая карточка
Ф. Визингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
27
Дака
20
Бериша
3-1-3-3
30
Шлагер
16
Андраде
18
Траунер
28
Визингер
8
Холланд
36
Реннер
26
Ранфтль
34
Михорль
19
Эггештайн
9
Грубер
36
Гойгингер
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
4
Камара
68
Онгуене
68
Онгуене
4
Камара
17
Ульмер
5
Вальчи
5
Вальчи
17
Ульмер
20
Бериша
20
Койта
20
Койта
20
Бериша
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
9
Грубер
18
Балич
18
Балич
9
Грубер
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
19
Ноа Окафор
ЦФ
31
Карлос Мигел
ВР
24
Лука Сучич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
19
Ноа Окафор
ЦФ
31
Карлос Мигел
ВР
24
Лука Сучич
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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