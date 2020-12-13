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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Одд
Сандефьорд - Одд: обзор матча 13 декабря 2020
Сандефьорд
13.12.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 1
Завершен
Одд
84'
М. Валес
55'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Одд
90'
+1
Желтая карточка
О. Бьортуфт
Замена
G. Gibson
️️️️
С. Гуссиас
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Валес
84'
80'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
М. Андре Кааса
64'
Замена
Э. Рашани
️️️️
М. Бакенга
Замена
L. Markmanrud
️️️️
E. Palsson
60'
Замена
️️️️
Б. Вембангомо
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Бакенга
48'
Пенальти не реализован!
Э. Рууд
Замена
R.
️️️️
Э. Бренден
46'
Желтая карточка
E. Palsson
45'
19'
Желтая карточка
М. Бакенга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1-3-1-5
5
Вембангомо
15
Бренден
15
Вега
3
Валес
99
Хансен
2
6
4
3
1
4-1-2-3
1
Россбах
4
Бьортуфт
21
Хаген
2
Рууд
25
Китолано
1
Йоргенсен
15
Хофф
15
Кааса
22
23
90
Бакенга
28
Гуссиас
25
25
28
Гуссиас
15
Бренден
10
10
15
Бренден
6
3
3
6
15
Кааса
9
Лауритсен
9
Лауритсен
15
Кааса
90
Бакенга
19
Рашани
19
Рашани
90
Бакенга
Остались в запасе
Сандефьорд
Одд
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сандефьорд - Одд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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