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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Спарта
Словацко - Спарта: обзор матча 13 декабря 2020
Словацко
13.12.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
14'
В. Юрецка
16'
Л. Юлиш
84'
Д. Павелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Спарта
90'
Желтая карточка
Л. Юлиш
90'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
Л. Крейчи
Замена
P. Hellebrand
️️️️
J. Navratil
89'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Л. Садилек
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Павелка
Пас отдал
А. Виндхейм
Замена
Д. Маречек
️️️️
В. Юрецка
81'
80'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
Замена
М. Петржела
️️️️
М. Кохут
73'
Желтая карточка
Я. Калабишка
71'
60'
Замена
М. Сачек
️️️️
Ф. Соучек
50'
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
Желтая карточка
Я. Климент
38'
16'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Л. Крейчи
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Кадлец
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
2-5-1-3
3
Кадлец
6
Хофманн
21
Кохут
18
Садилек
20
Хавлик
91
Калабишка
30
23
Рейнберк
15
Юрецка
91
9
Климент
3-4-2
1
Ницэ
17
Ганцко
33
Челустка
32
Виндхейм
8
Павелка
10
Соучек
9
Докал
7
Крейчи
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
15
Юрецка
37
Маречек
37
Маречек
15
Юрецка
18
Садилек
28
Кубала
28
Кубала
18
Садилек
30
18
18
30
21
Кохут
11
Петржела
11
Петржела
21
Кохут
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
10
Соучек
61
Сачек
61
Сачек
10
Соучек
7
Крейчи
23
Ганоушек
23
Ганоушек
7
Крейчи
Остались в запасе
Словацко
Спарта
27
Михал Томич
ПЗ
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Словацко - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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