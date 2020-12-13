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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 13 декабря 2020
Болонья
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 5
Завершен
Рома
24'
Б. Кристанте (АГ)
5'
А. Поли (АГ)
10'
Э. Джеко
15'
Л. Пеллегрини
35'
Ж. Верету
44'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
90'
+2
Замена
А. Диавара
️️️️
Г. Вильяр
Желтая карточка
Н. Домингес
89'
82'
Замена
К. Перес
️️️️
Ж. Верету
82'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
78'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Р. Сориано
70'
67'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
М. Кумбула
Желтая карточка
Э. Вигнато
63'
Желтая карточка
Р. Сориано
53'
49'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
46'
Замена
Г. Медель
️️️️
А. Поли
46'
Замена
Н. Пас
️️️️
И. Мбайе
46'
44'
ГОЛ! 1:5!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Карсдорп
43'
Желтая карточка
Ж. Верету
35'
ГОЛ! 1:4!
Ж. Верету
Пас отдал
Г. Мхитарян
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Б. Кристанте
24'
15'
ГОЛ! 0:3!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Л. Спинаццола
10'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Поли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Болонья
1
Себастьян Бреза
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
4-4-2
1
Равалья
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
5
Данило
15
Мбайе
15
Поли
25
Вигнато
21
Сориано
32
Сванберг
8
Паласио
99
Барроу
4-4-1-1
13
Лопес
2
Карсдорп
3
Кумбула
3
Ибаньес
37
Спинаццола
4
Кристанте
12
Вильяр
17
Верету
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
10
Джеко
21
Сориано
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
21
Сориано
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
15
Мбайе
3
Пас
3
Пас
15
Мбайе
15
Поли
17
Медель
17
Медель
15
Поли
3
Кумбула
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Кумбула
12
Вильяр
24
Диавара
24
Диавара
12
Вильяр
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
17
Верету
23
Перес
23
Перес
17
Верету
Остались в запасе
Болонья
Рома
21
Симоне Рабби
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
21
Симоне Рабби
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Болонья - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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