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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - АЕК
Аполлон Смирнис - АЕК: обзор матча 13 декабря 2020
Аполлон Смирнис
13.12.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 12 тур
3 : 4
Завершен
АЕК
90+4'
Д. Баксеванидис
6'
К. Ансарифард
19'
Л. Гарсия
25'
К. Ансарифард
88'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - АЕК
90'
+5
Желтая карточка
Паулиньо
ГОЛ! 1:4!
Д. Баксеванидис
90'
+4
Замена
T. Karagounis
️️️️
Н. Иоаннидис
90'
88'
ГОЛ! 0:4!
Н. Оливейра
84'
Желтая карточка
Э. Инсуа
79'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Замена
A. Dauda
️️️️
R. Kitoko
71'
70'
Желтая карточка
М. Танкович
68'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Е. Шахов
68'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
А. Симойш
68'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
Замена
С. Цилулис
️️️️
Д. Хухумис
46'
46'
Замена
М. Танкович
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
44'
25'
ГОЛ! 0:3!
К. Ансарифард
19'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гарсия
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансарифард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
21
Василиос Витлис
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Leonidas Rossi
ЦФ
0
T. Karagounis
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
4-2-5
3
Хухумис
0
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
77
Колл
14
Сливка
20
11
29
Иоаннидис
0
87
4-3-3
16
Цинтотас
26
Гнид
27
Паулиньо
4
Сварнас
2
Митай
28
Шахов
8
Симойш
20
Манталос
17
Ансарифард
10
Ливайя
99
Гарсия
29
Иоаннидис
0
0
29
Иоаннидис
2
Бручич
2
Бручич
3
Хухумис
23
Цилулис
23
Цилулис
3
Хухумис
0
9
9
0
0
0
8
Симойш
6
Галанопулос
6
Галанопулос
8
Симойш
28
Шахов
7
Крстичич
7
Крстичич
28
Шахов
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
99
Гарсия
22
Танкович
22
Танкович
99
Гарсия
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
АЕК
14
Leonidas Rossi
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
14
Leonidas Rossi
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Аполлон Смирнис - АЕК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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