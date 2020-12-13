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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ним
Лорьян - Ним: обзор матча 13 декабря 2020
Лорьян
13.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ним
2'
К. Буагар
29'
П. Амель (П)
90'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ним
ГОЛ! 3:0!
Й. Висса
Пас отдал
Э. Ле Фе
90'
84'
Замена
К. Ариби
️️️️
Н. Элиассон
Замена
Т. Моффи
️️️️
П. Амель
84'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
77'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Чалоба
77'
Замена
Ж. Эрго
️️️️
Ж. Делаплас
77'
76'
Замена
С. Сарр
️️️️
М. Ахлинви
66'
Замена
Н. Ру
️️️️
М. Коне
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Буагар
60'
Желтая карточка
Э. Гравийон
55'
46'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Я. Бенрау
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Амель
29'
Желтая карточка
А. Лорьенте
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Буагар
Пас отдал
А. Лорьенте
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нарди
25
Ле Гофф
55
Гравийон
21
Морель
99
Чалоба
19
Абержель
22
Делаплас
18
Лемуан
17
Буагар
45
Лорьенте
29
Амель
3-1-3-2-1
30
Рейне
5
Гессум
4
Ландре
3
Мигель
70
Ахлинви
8
Ферхат
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
45
Бенрау
14
Коне
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
29
Амель
9
Моффи
9
Моффи
29
Амель
17
Буагар
9
Висса
9
Висса
17
Буагар
99
Чалоба
28
Ле Фе
28
Ле Фе
99
Чалоба
22
Делаплас
14
Эрго
14
Эрго
22
Делаплас
45
Бенрау
17
Дулевич
17
Дулевич
45
Бенрау
70
Ахлинви
6
Сарр
6
Сарр
70
Ахлинви
17
Элиассон
13
Ариби
13
Ариби
17
Элиассон
14
Коне
26
Ру
26
Ру
14
Коне
Остались в запасе
Лорьян
Ним
9
Адриан Грбич
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
16
Амджад Назих
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
9
Адриан Грбич
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Лорьян - Ним
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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