Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 13 декабря 2020
Лестер
13.12.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
27'
Д. Мэддисон
41'
Д. Варди
44'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Брайтон
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
80'
Желтая карточка
Д. Эванс
78'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
75'
75'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
И. Биссума
72'
Желтая карточка
Д. Берн
63'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Перес
62'
56'
Замена
С. Альсате
️️️️
А. Джаханбакш
ГОЛ! 3:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Варди
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Джастин
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Варди
27'
Желтая карточка
К. Фукс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
3
Фофана
35
Эванс
24
Джастин
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
4-2-2-2
13
Райан
5
Данк
33
Берн
34
Велтман
4
Уайт
13
Гросс
28
Биссума
11
Джаханбакш
7
Мач
18
Уэлбек
11
Мопе
22
Перес
11
Барнс
11
Барнс
22
Перес
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
11
Джаханбакш
7
Альсате
7
Альсате
11
Джаханбакш
18
Уэлбек
10
Коннолли
10
Коннолли
18
Уэлбек
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лестер - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Брайтон
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+