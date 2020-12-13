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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Мольде
Русенборг - Мольде: обзор матча 13 декабря 2020
Русенборг
13.12.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
3 : 1
Завершен
Мольде
8'
Д. Исламович
49'
Т. Региниуссен
82'
Д. Исламович (П)
20'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Мольде
Желтая карточка
Т. Региниуссен
84'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Исламович
82'
77'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Эйкрем
77'
Замена
М. Мострем
️️️️
Г. Уинго
Замена
Э. Тагсет
️️️️
К. Хольс
72'
62'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Болли
ГОЛ! 2:1!
Т. Региниуссен
49'
Желтая карточка
П. Конате
39'
32'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
20'
ГОЛ! 1:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Болли
14'
Желтая карточка
Ш. Синюан
ГОЛ! 1:0!
Д. Исламович
Пас отдал
К. Закариассен
8'
Желтая карточка
К. Закариассен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
29
Рейтан
3
Ховланд
4
Региниуссен
22
Конате
16
Закариассен
5
Скьельбред
7
Хенриксен
9
Исламович
35
Сейде
19
Хольс
4-1-1-3-1
1
Кранинкс
2
Уинго
18
Синюан
6
Эллингсен
33
Риса
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
14
Болли
10
Омойджуанфо
19
Хольс
20
Тагсет
20
Тагсет
19
Хольс
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
14
Болли
90
Джеймс
90
Джеймс
14
Болли
2
Уинго
9
Мострем
9
Мострем
2
Уинго
Остались в запасе
Русенборг
Мольде
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Андреас Линде
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Остались в запасе
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Андреас Линде
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Русенборг - Мольде
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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