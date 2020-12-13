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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 13 декабря 2020
Нордшелланд
13.12.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
81'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
Желтая карточка
И. Садик
90'
+5
Замена
И. Садик
️️️️
Я. Кристенсен
90'
+1
Замена
И. Атанга
️️️️
И. Месик
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
П. Бьель
Пас отдал
Б. Овьедо
78'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Й. Стаге
Замена
О. Антман
️️️️
А. Франсис
78'
62'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
57'
Желтая карточка
Зека
Желтая карточка
U. Jenssen
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
33
Johan Djourou
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-4-1
1
Виндаль
5
33
4
Хансен
17
Тюхосен
8
Андерсен
10
Ригор
33
Кристенсен
17
Франсис
7
Сулемана
4-2-2-2
1
Юнссон
20
Бойлесен
25
Занка
2
Анкерсен
16
Овьедо
6
Стаге
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
18
Месик
18
Месик
17
Франсис
11
Антман
11
Антман
17
Франсис
33
Кристенсен
11
Садик
11
Садик
33
Кристенсен
Месик
20
Атанга
20
Атанга
Месик
6
Стаге
6
Томсен
6
Томсен
6
Стаге
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
Остались в запасе
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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