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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Генчлербирлиги
Эрзурумспор - Генчлербирлиги: обзор матча 13 декабря 2020
Эрзурумспор
13.12.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
82'
S. Yilmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Генчлербирлиги
90'
+4
Замена
I. Karakas
️️️️
B. Stancu
Замена
I. Sissoko
️️️️
А. Новиковас
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
S. Yilmaz
68'
Желтая карточка
S. Yilmaz
Желтая карточка
H. Hatipoğlu
66'
Замена
А. Садику
️️️️
Рикарду
64'
Замена
J. Hamroun
️️️️
Э. Бассан
64'
62'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Д. Сио
62'
Замена
M. Yildirim
️️️️
D. Furman
Замена
H. Hatipoğlu
️️️️
A. Mina
52'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
G. Kardeş
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Генчлербирлиги
27
Омюрджан Артан
ПЗ
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
93
Atalay Gokce
ЦФ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
2-3-5
30
26
Канак
44
17
Бассан
12
Акдаг
11
Новиковас
88
10
Рикарду
4
23
77
3-4-3
15
Нордфельдт
4
Юханссон
11
Пехливан
4
Кызылдаг
6
Дикмен
3
Эздемир
13
Сио
26
Пирис
9
11
7
44
5
5
44
17
Бассан
10
10
17
Бассан
11
Новиковас
3
3
11
Новиковас
23
7
7
23
10
Рикарду
19
Садику
19
Садику
10
Рикарду
7
8
8
7
13
Сио
17
17
13
Сио
9
23
23
9
Остались в запасе
Эрзурумспор
Генчлербирлиги
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
93
Atalay Gokce
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
Остались в запасе
93
Atalay Gokce
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
0
Mustafa Huseyin Seyhan
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Эрзурумспор - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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