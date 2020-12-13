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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Херенвен
Витесс - Херенвен: обзор матча 13 декабря 2020
Витесс
13.12.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
39'
У. Дарфалу
54'
Ш. Флоранус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Херенвен
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
У. Дарфалу
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Флоранус
Желтая карточка
Р. Базур
87'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Л. Опенда
78'
Замена
Х. Гонг
️️️️
М. Манхоф
78'
Желтая карточка
М. Виттек
68'
58'
Желтая карточка
L. Woudenberg
54'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Флоранус
46'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
О. Батиста Майер
ГОЛ! 1:0!
У. Дарфалу
Пас отдал
Л. Опенда
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
41
Brend Leeflang
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
42
Манхоф
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
4-3-1-2
22
4
Бохневич
2
Флоранус
5
6
ван Хеке
21
7
Батиста Майер
25
Верман
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
17
Опенда
23
Хейсман
23
Хейсман
17
Опенда
42
Манхоф
18
Гонг
18
Гонг
42
Манхоф
9
Дарфалу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
9
Дарфалу
7
Батиста Майер
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Батиста Майер
Остались в запасе
Витесс
Херенвен
41
Brend Leeflang
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
10
Томас Брунс
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
26
Улиссес Льянес
ЦФ
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
41
Brend Leeflang
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
10
Томас Брунс
ЦП
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
26
Улиссес Льянес
ЦФ
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Витесс - Херенвен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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