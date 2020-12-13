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Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 13 декабря 2020
Саутгемптон
13.12.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
34'
Ч. Адамс
62'
С. Армстронг
83'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
86'
ГОЛ! 3:0!
Н. Редмонд
Пас отдал
О. Ромеу
83'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Т. Уолкотт
80'
70'
Замена
Л. Муссе
️️️️
К. Бешам
ГОЛ! 2:0!
С. Армстронг
Пас отдал
Д. Ингс
62'
60'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Б. Шарп
48'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
О. МакБарни
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Я. Беднарек
34'
28'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
23
Вестергор
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
19
Ягиелка
4
Ампаду
6
Бешам
3
Стивенс
16
Берге
13
Флек
32
Балдок
9
МакБарни
14
Шарп
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
32
Уолкотт
27
Редмонд
27
Редмонд
32
Уолкотт
6
Бешам
11
Муссе
11
Муссе
6
Бешам
9
МакБарни
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
9
МакБарни
14
Шарп
10
Брюстер
10
Брюстер
14
Шарп
Остались в запасе
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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