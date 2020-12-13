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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Фейеноорд
Венло - Фейеноорд: обзор матча 13 декабря 2020
Венло
13.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
0 : 3
Завершен
Фейеноорд
69'
Й. Торнстра
73'
С. Бергейс
77'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Фейеноорд
84'
Замена
М. Димерс
️️️️
Й. Торнстра
84'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
З. Машаш
️️️️
G. Hupperts
81'
77'
ГОЛ! 0:3!
Й. Торнстра
76'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергейс
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
69'
ГОЛ! 0:1!
Й. Торнстра
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
58'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Б. Линссен
Замена
J. John
️️️️
Г. Якумакис
53'
Замена
L. Schmitz
️️️️
A. Swinkels
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
14
Christian Kum
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Венло
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
J. John
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
4-1-1-4
1
14
5
5
33
Пахоник
8
Линтхорст
32
ван Крой
0
7
Якумакис
25
27
4-1-2-1-2
22
Марсман
2
Гертрейда
25
Спайич
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
6
Кекчю
23
Бергейс
10
Тейшейра
30
Линссен
14
Йоргенсен
0
29
Машаш
29
Машаш
0
7
Якумакис
0
0
7
Якумакис
5
7
7
5
14
Йоргенсен
10
Баннис
10
Баннис
14
Йоргенсен
10
Тейшейра
8
Фер
8
Фер
10
Тейшейра
21
Торнстра
10
Димерс
10
Димерс
21
Торнстра
30
Линссен
17
Синистерра
17
Синистерра
30
Линссен
Остались в запасе
Венло
Фейеноорд
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
88
Ante Ćorić
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
Остались в запасе
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Венло - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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