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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Орхус
Хорсенс - Орхус: обзор матча 13 декабря 2020
Хорсенс
13.12.2020, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Орхус
67'
Н. Брок-Мадсен (П)
42'
Д. Линкс
85'
К. Дикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Орхус
Замена
Й. Геммер
️️️️
Х. Ханссон
88'
+1
Замена
М. Йенсен
️️️️
P. Nymann
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Дикс
83'
Желтая карточка
К. Дикс
83'
Желтая карточка
Н. Хелениус
81'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
76'
Желтая карточка
А. Мунксгор
71'
Замена
А. Мунксгор
️️️️
P. Olsen
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Брок-Мадсен
67'
66'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
J. Buus
️️️️
K. Finnbogason
65'
Замена
Л. Камили
️️️️
R. Frantsen
65'
63'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Д. Линкс
63'
Замена
B. Hvidt
️️️️
Б. Блуме
Желтая карточка
Х. Ханссон
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линкс
Пас отдал
К. Хойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Лирим Камили
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
4-3-3
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
12
Лумб
11
18
Прип
15
10
Ханссон
44
Брок-Мадсен
12
9
4-4-2
25
Грабара
5
Тингагер
18
5
Хойер
4
Дикс
33
6
Поульсен
10
Блуме
11
Линкс
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
12
15
Камили
15
Камили
12
9
15
15
9
11
3
Йенсен
3
Йенсен
11
10
Ханссон
6
Геммер
6
Геммер
10
Ханссон
33
3
Мунксгор
3
Мунксгор
33
10
Блуме
22
22
10
Блуме
11
Линкс
11
Гренбек
11
Гренбек
11
Линкс
23
Торстейнссон
9
Хелениус
9
Хелениус
23
Торстейнссон
Остались в запасе
Хорсенс
Орхус
22
Агуст Глинссон
АП
80
Muamer Brajanac
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Niklas Backman
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
22
Агуст Глинссон
АП
80
Muamer Brajanac
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
3
Niklas Backman
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Хорсенс - Орхус
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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