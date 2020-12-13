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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Баия
Палмейрас - Баия: обзор матча 13 декабря 2020
Палмейрас
13.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Баия
6'
Виллиан
36'
Р. Вейга (П)
43'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Баия
Желтая карточка
М. Роша
79'
78'
Желтая карточка
Грегоре
Замена
Луан
️️️️
E. Santos
74'
71'
Замена
F.
️️️️
J. Pablo Ramírez
Замена
М. Роша
️️️️
М. Винья
70'
66'
Желтая карточка
Клайсон
Желтая карточка
А. Эмпереур
64'
64'
Желтая карточка
J. Pablo Ramírez
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Р. Вейга
59'
59'
Замена
G. Novaes
️️️️
Жилберто
46'
Замена
Клайсон
️️️️
M. Bahia
Замена
А. Эмпереур
️️️️
Г. Гомес
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
Рони
46'
46'
Замена
Н. Параиба
️️️️
E.
46'
Замена
Росси
️️️️
R.
ГОЛ! 3:0!
Рони
Пас отдал
Р. Вейга
43'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Вейга
36'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
20
Emerson Santos
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
14
Ernando
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
7
Elias
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4-1-3-2
1
Вевертон
6
Винья
13
Кушчевич
15
Гомес
12
Майке
25
Менино
33
Рони
23
Вейга
77
Лопес
11
Виллиан
20
1-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
40
Грегоре
10
2
4
6
16
33
Рони
11
Силва
11
Силва
33
Рони
23
Вейга
10
Скарпа
10
Скарпа
23
Вейга
6
Винья
14
Роша
14
Роша
6
Винья
20
13
Луан
13
Луан
20
15
Гомес
33
Эмпереур
33
Эмпереур
15
Гомес
9
Жилберто
39
39
9
Жилберто
10
70
70
10
10
31
Росси
31
Росси
10
14
2
Параиба
2
Параиба
14
6
29
Клайсон
29
Клайсон
6
Остались в запасе
Палмейрас
Баия
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
20
Матеус Салданья
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
7
Elias
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Остались в запасе
20
Матеус Салданья
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
7
Elias
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Баия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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