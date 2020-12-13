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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен: обзор матча 13 декабря 2020
Лозанна-Спорт
13.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
61'
В. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Замена
Н. Лосли
️️️️
А. Зохури
88'
87'
Замена
V. Rufli
️️️️
Л. Гертлер
87'
Замена
B. Traore
️️️️
Э. Йуан
Желтая карточка
А. Зохури
76'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Р. Зехнини
75'
70'
Замена
T. Staubli
️️️️
В. Руис
70'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
Ф. Камбери
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Руис
Пас отдал
Ж. Гуйемено
59'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Б. Бабич
Желтая карточка
Р. Зехнини
40'
Желтая карточка
J. Geissmann
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Педру Бразау
АП
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
22
Айзек Шмидт
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
2-2-1-5
1
Мори
37
Нанизаямо
63
Зохури
7
Кукурузович
21
Пуэртас
20
Бразау
13
98
Зехнини
8
9
Туркес
6
3-4-3
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
28
Мухайм
16
Гертлер
88
Квинтийя
30
Руис
17
Крауши
22
Камбери
27
Йуан
27
Бабич
98
Зехнини
29
Гессан
29
Гессан
98
Зехнини
63
Зохури
20
Лосли
20
Лосли
63
Зохури
27
Йуан
21
21
27
Йуан
16
Гертлер
99
99
16
Гертлер
30
Руис
26
26
30
Руис
27
Бабич
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Бабич
22
Камбери
4
Стильхарт
4
Стильхарт
22
Камбери
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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