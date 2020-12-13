Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 13 декабря 2020
Реал Сосьедад
13.12.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
20'
А. Барренечеа
65'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
90'
+2
Замена
П. Леон
️️️️
Б. Хиль
Желтая карточка
И. Субельдия
88'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
84'
80'
Желтая карточка
А. Арбилья
76'
Замена
С. Альварес
️️️️
П. Диоп
Замена
Д. Сильва
️️️️
Р. Лопес
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
С. Энрих
Замена
Порту
️️️️
А. Барренечеа
63'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
63'
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Мерино
58'
Замена
И. Субельдия
️️️️
М. Саньян
58'
53'
Желтая карточка
Э. Бургос
46'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Робер
46'
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
Желтая карточка
А. Муньос
44'
42'
Замена
️️️️
П. Бигас
ГОЛ! 1:0!
А. Барренечеа
20'
Желтая карточка
М. Саньян
14'
7'
Желтая карточка
Э. Экспозито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
16
Роберто Олабе
ЦП
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
93
Саньян
24
Ле Норман
2
Сальдуа
23
Мерино
6
Гевара
3
Меркеланц
12
Лопес
7
Барренечеа
9
Исак
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
6
Бигас
20
Бургос
23
Арбилья
24
Посо
18
Диоп
3
Робер
8
Экспозито
17
Хиль
19
Кике
11
Муто
93
Саньян
5
Субельдия
5
Субельдия
93
Саньян
7
Барренечеа
10
Порту
10
Порту
7
Барренечеа
23
Мерино
36
Субименди
36
Субименди
23
Мерино
12
Лопес
21
Сильва
21
Сильва
12
Лопес
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
18
Диоп
6
Альварес
6
Альварес
18
Диоп
3
Робер
14
Инуи
14
Инуи
3
Робер
17
Хиль
14
Леон
14
Леон
17
Хиль
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Эйбар
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+