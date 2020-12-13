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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 13 декабря 2020
Янг Бойз
13.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Серветт
84'
Ф. Мамбимби
22'
А. Шалк
65'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Серветт
88'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Г. Кюи
88'
Замена
А. Менди
️️️️
Т. Валь
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мамбимби
Пас отдал
Джордан
84'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
75'
69'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Шалк
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
К. Фасснахт
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Шалк
Пас отдал
Т. Конья
61'
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
61'
Замена
А. Сотье
️️️️
М. Диалло
Замена
М. Нгамале
️️️️
М. Сулеймани
61'
Желтая карточка
К. Масейрас
54'
Замена
С. Хефти
️️️️
У. Гарсия
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Шалк
Пас отдал
Т. Валь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
4-1-3-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
23
Масейрас
35
Мартинс
10
Сулеймани
10
Гаудино
16
Фасснахт
9
Джордан
12
Элиа
4-1-3-2
32
Фрик
25
Диалло
19
Северен
4
Руй
3
Клиши
30
Имери
25
Валь
10
Кеспедес
8
Конья
99
Кюи
8
Шалк
25
Гарсия
30
Хефти
30
Хефти
25
Гарсия
10
Сулеймани
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Сулеймани
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
16
Фасснахт
17
Нсаме
17
Нсаме
16
Фасснахт
25
Валь
29
Менди
29
Менди
25
Валь
99
Кюи
3
Вуйоз
3
Вуйоз
99
Кюи
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
8
Шалк
10
Фофана
10
Фофана
8
Шалк
25
Диалло
32
Сотье
32
Сотье
25
Диалло
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
21
Жордан Лефор
ЛЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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