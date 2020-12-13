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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Заря
Александрия - Заря: обзор матча 13 декабря 2020
Александрия
13.12.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Заря
31'
Д. Иванисеня
90+6'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Заря
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
А. Саядманеш
90'
+5
Замена
М. Перович
️️️️
А. Громов
90'
+4
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кочергин
90'
+1
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
А. Цыганик
84'
Желтая карточка
Д. Иванисеня
Вторая желтая
Д. Безбородько
84'
Желтая карточка
Д. Безбородько
82'
Замена
В. Бабогло
️️️️
A. Gordienko
80'
Замена
Д. Устименко
️️️️
В. Лучкевич
72'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Ситало
66'
Желтая карточка
А. Ситало
61'
54'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Гладкий
50'
Вторая желтая
В. Кабаев
Замена
Д. Шастал
️️️️
М. Третьяков
46'
Замена
Т. Стецков
️️️️
А. Довгий
46'
Желтая карточка
А. Довгий
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Иванисеня
8'
Желтая карточка
Й. Абу Ханна
4'
Желтая карточка
А. Гладкий
3'
Желтая карточка
В. Кабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Заря
22
Никола Васили
ВР
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
20
Максим Задерака
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
40
Mikita Dudka
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
3-5-1-1
79
Панькив
4
Бондаренко
4
Дубра
21
17
Вантух
7
Лучкевич
6
Ковалец
3
75
Третьяков
6
Довгий
17
Ситало
2-4-1-3
22
Васили
4
Ханна
45
Фаворов
29
Назарина
80
Юрченко
21
Иванисеня
10
Кочергин
22
Кабаев
20
Гладкий
14
Цыганик
28
Громов
7
Лучкевич
9
Устименко
9
Устименко
7
Лучкевич
3
4
Бабогло
4
Бабогло
3
6
Довгий
55
Стецков
55
Стецков
6
Довгий
17
Ситало
21
Безбородько
21
Безбородько
17
Ситало
75
Третьяков
7
Шастал
7
Шастал
75
Третьяков
14
Цыганик
10
Хомченовский
10
Хомченовский
14
Цыганик
10
Кочергин
14
Лунев
14
Лунев
10
Кочергин
28
Громов
9
Перович
9
Перович
28
Громов
20
Гладкий
17
Саядманеш
17
Саядманеш
20
Гладкий
Остались в запасе
Александрия
Заря
19
Andriy Globa
ЦФ
40
Mikita Dudka
ЦФ
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
6
Леовигилдо
ЦЗ
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
19
Andriy Globa
ЦФ
40
Mikita Dudka
ЦФ
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Остались в запасе
6
Леовигилдо
ЦЗ
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Александрия - Заря
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
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