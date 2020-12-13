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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 13 декабря 2020
ПСЖ
13.12.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Лион
35'
Т. Кадевере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
90'
+9
Красная карточка
Т. Мендес
Желтая карточка
П. Кимпембе
90'
+5
88'
Замена
М. Какере
️️️️
Л. Пакета
78'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
У. Ауа
77'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
77'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Т. Кадевере
Замена
Рафинья
️️️️
М. Кен
73'
Желтая карточка
Неймар
71'
65'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
К. Мбаппе
️️️️
А. Ди Мария
65'
Замена
И. Гуйе
️️️️
М. Верратти
65'
Замена
А. Эррера
️️️️
Л. Паредес
64'
Желтая карточка
Л. Паредес
56'
Желтая карточка
Т. Керер
46'
38'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
35'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
К. Токо Экамби
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Диалло
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Навас
5
Баккер
3
Кимпембе
22
Диалло
24
Флоренци
5
Паредес
2
Перейра
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
9
Кен
3-1-1-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
23
Мендес
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
9
Кадевере
22
Диалло
6
Керер
6
Керер
22
Диалло
6
Верратти
5
Гуйе
5
Гуйе
6
Верратти
5
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
5
Паредес
9
Кен
12
Рафинья
12
Рафинья
9
Кен
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Мбаппе
11
Ди Мария
9
Кадевере
20
Дьоманде
20
Дьоманде
9
Кадевере
11
Пакета
8
Какере
8
Какере
11
Пакета
15
Дюбуа
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Дюбуа
10
Ауа
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
10
Ауа
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Томас Тухель
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСЖ - Лион
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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